Збірна України у суботу, 14 листопада, зустрінеться із командою Німеччини в рамках матчу п’ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2020/21. Гра відбудеться у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Йоахіма Льова. На перемогу Німеччини приймають ставки з коефіцієнтом 1.31. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 9.10. Нічийний результат зустрічі — 6.10.

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На те, що Бундестім першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.28, а на підопічних Андрія Шевченка — 3.65.

Матч у Лейпцигу довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі із рефері Овідіу Хацеганом. Йому асистуватимуть Октавіан Совре та Себастьян Джіорджі. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Себастьян Колческу.

Турнірну таблицю четвертої групи елітного дивізіону очолює збірна Іспанії, маючи в активі сім очок, слідом розташувалися Німеччина (6) та Україна (6), а четвертою йде Швейцарія (2).

Фото: УАФ