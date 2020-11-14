УЄФА оштрафував Динамо і Шахтар – причини

ФК Динамо і Шахтар оштрафував УЄФА через недотримання правил під час організації поєдинків Ліги Чемпіонів.
УЄФА оштрафував український футбольний клуб Динамо на €19 тис. за порушення в матчі з Ювентусом.
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З цієї суми €5 тис. – штраф за недотримання вимог медичного протоколу УЄФА через пандемію коронавірусу, €14 тис. – за блокування проїздів до стадіону.
ФК Шахтар отримав свій штраф в розмірі €15 тис.через несвоєчасний початок зустрічі з Інтером.
Вісім гравців Динамо одужали від Covid-19
Вісім футболістів першої команди, які раніше були інфіковані, отримали негативні результати.
Це Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Тудор Белуце, Георгій Цітаішвілі і Міккель Дуелунн.
Однак четверо гравців команди отримали позитивний тест на коронавірус. Це Олександр Андрієвський, Артем Шабанов,Денис Попов та Руслан Нещерет.