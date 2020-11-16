У матчі шостого туру групового етапу Ліги націй сезону-2020/21 елітного дивізіону збірна України зустрінеться із командою Швейцарії. Зустріч відбудеться 17 листопада у Люцерні на стадіоні Свісспорарена.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. Також матч транслюватиме російський телеканал Матч. Футбол 3.

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У повторі гру можна буде переглянути 18 листопада о 3.50 та об 11.25 на каналі Футбол 2, а також на Футбол 1 о 16.00.

Для команд це буде четверта очна зустріч в історії. Востаннє збірні зустрічалися у вересні у Львові у першому турі Ліги націй УЄФА. У тому матчі перемогу святкували підопічні Андрія Шевченка з рахунком 2:1. Ще двічі команди розійшлися нічиєю.

Турнірну таблицю четвертої групи елітного дивізіону очолює збірна Німеччини, маючи в активі дев’ять очок, слідом розташувалися Іспанія (8) та Україна (6), а четвертою йде Швейцарія (3).

Фото: Wikipedia