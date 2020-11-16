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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Дворазовий переможець ЛЧ у складі Барселони завершив кар’єру

Аргентинський футболіст Хав’єр Маскерано оголосив про завершення кар’єри гравця у 36-річному віці.

Колишній півзахисник збірної Аргентини у своєму зверненні подякував аргентинському клубу Естудіантес за можливість закінчити кар’єру на Батьківщині.

— Настав час закінчити кар’єру після всього, що сталося зі мною за ці місяці. Закінчити зараз – це найбільш вірне рішення. Я на 100% прожив свою професію, віддаючи їй все, що міг. Хочу подякувати Естудіантесу за можливість повернутися в Аргентину, – йдеться у зверненні Маскерано.

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Хав’єр Маскерано за свою кар’єру захищав кольори аргентинського Рівер Плейта, бразильського Корінтіанса, англійських клубів Вест Гем Юнайтед та Ліверпуль, іспанської Барселони, китайського Хебей Чайна Форчун та аргентинського Естудіантеса.

Разом з каталонською Барселоною він двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу, п’ять разів перемагав у чемпіонаті Іспанії та стільки ж у Кубку Іспанії.

За збірну Аргентини він зіграв у 147 матчах, став фіналістом чемпіонату світу з футболу у 2014 році та чотири рази фіналістом Копа Америка.

Джерело: Estudiantes de la Plata

Фото: Dreamstime

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