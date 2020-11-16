Аргентинський футболіст Хав’єр Маскерано оголосив про завершення кар’єри гравця у 36-річному віці.

Колишній півзахисник збірної Аргентини у своєму зверненні подякував аргентинському клубу Естудіантес за можливість закінчити кар’єру на Батьківщині.

— Настав час закінчити кар’єру після всього, що сталося зі мною за ці місяці. Закінчити зараз – це найбільш вірне рішення. Я на 100% прожив свою професію, віддаючи їй все, що міг. Хочу подякувати Естудіантесу за можливість повернутися в Аргентину, – йдеться у зверненні Маскерано.

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Хав’єр Маскерано за свою кар’єру захищав кольори аргентинського Рівер Плейта, бразильського Корінтіанса, англійських клубів Вест Гем Юнайтед та Ліверпуль, іспанської Барселони, китайського Хебей Чайна Форчун та аргентинського Естудіантеса.

Thanks for the legacy you have left in the world of football, and especially at Barça, @Mascherano. You will always be one of us. pic.twitter.com/u0CcWsYpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020

Разом з каталонською Барселоною він двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубного чемпіонату світу, п’ять разів перемагав у чемпіонаті Іспанії та стільки ж у Кубку Іспанії.

За збірну Аргентини він зіграв у 147 матчах, став фіналістом чемпіонату світу з футболу у 2014 році та чотири рази фіналістом Копа Америка.

Джерело: Estudiantes de la Plata