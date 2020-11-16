Просто розкішна ніч: зірка АПЛ Обамеянг зі збірною Габону спали на підлозі в аеропорту

Збірна Габону, за яку виступає форвард лондонського Арсеналу П’єр-Емерік Обамеянг, провела ніч в аеропорту Гамбії.

Обамеянг на сторінці в Instagram розповів, що його збірну протягом шести годин не випускали з аеропорту Гамбії, куди вони прибули на гру групового етапу кваліфікації Кубка африканських націй.

Після того, як команда із літака потрапила до будівлі аеропорту, місцеві прикордонники зібрали паспорти національної команди Габону та тривалий час утримували їх у будівлі без будь-яких звісток.

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О 2.30 ночі зірковий футболіст написав, що команда із 23.30 перебуває в аеропорту і їх досі не впускають у країну, де має відбутися гра.

Перевірка затягнулася майже до шостої години ранку, тому габонська команда змушена була спати на підлозі аеропорту.

— Просто розкішна ніч в аеропорту. Хотілося б знати, чому Гамбія кілька годин не віддає наші паспорти та тримає в аеропорту? Ми що, заручники?, – написав Обамеянг у соцмережі.

Близько шостої ранку Обамеянг у сторіс опублікував знімок з автобусу, написавши, що команда нарешті потрапила до автобусу.

— Нарешті ми в автобусі, скоро побачимося. Дякую за додаткову мотивацію, Гамбія.











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16 листопада збірна Габону зіграє з Гамбією в рамках четвертого туру групового етапу кваліфікації Кубка африканських націй. Зустріч розпочнеться о 18.00 за київським часом.

Після стартових трьох турів Габон є лідером квартету D, маючи в активі сім очок, слідом розташувалися Гамбія (6), ДР Конго (3) та Ангола (1).

Джерело: Aubameyang Pierre-Emerick