Іспанія – Німеччина – 6:0.

У рамках шостого туру елітного дивізіону Ліги націй збірна Іспанії розгромила збірну Німеччини на своєму полі.

Матч, який відбувся 17-го листопада на Олімпійському стадіоні в Севільї, завершився з рахунком 6:0.

Перший тайм – вже розгром

Уже в першому таймі іспанці влаштували розгром, забивши три сухих м’ячі.

Відкрив рахунок Мората, забивши на 17-й хвилині головою після подачі Руїса. 1:0.

На 33-й хвилині відзначився Торрес, який відмінно зіграв на підборі після удару Ольмо. 2:0.

Ще п’ять хвилин першої половини зустрічі й рахунок вже був розгромним. Руїс відмінним ударом головою забив у правий кут воріт після подачі кутового. 3:0.

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Другий тайм – над німцями познущалися

У другому таймі збірна Іспанії зробила рахунок непристойним, забивши ще три голи.

Продовжив справу команди своїм дублем Торрес, коли на 55-й хвилині завдав дивовижного удару точно в правий кут воріт. 4:0.

Той же футболіст записав на себе хет-трик на 71-й хвилині – перший у кар’єрі. 5:0.

Шостий гол забив за іспанців Оярсабаль, який з близької відстані забив м’яч у сітку. 6:0.

Матч Швейцарія — Україна у Лізі націй скасовано

Матч Швейцарія – Україна у Лізі націй, який було заплановано на 17 листопада, не відбудеться.

Таке рішення ухвалив УЄФА після того, як швейцарська влада відправила всю українську делегацію на карантин, а український футбольний орган заявив, що не має іншої команди на матч.