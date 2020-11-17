Іспанія – Німеччина – 6:0.
У рамках шостого туру елітного дивізіону Ліги націй збірна Іспанії розгромила збірну Німеччини на своєму полі.
Матч, який відбувся 17-го листопада на Олімпійському стадіоні в Севільї, завершився з рахунком 6:0.
Перший тайм – вже розгром
Уже в першому таймі іспанці влаштували розгром, забивши три сухих м’ячі.
Відкрив рахунок Мората, забивши на 17-й хвилині головою після подачі Руїса. 1:0.
На 33-й хвилині відзначився Торрес, який відмінно зіграв на підборі після удару Ольмо. 2:0.
Ще п’ять хвилин першої половини зустрічі й рахунок вже був розгромним. Руїс відмінним ударом головою забив у правий кут воріт після подачі кутового. 3:0.
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Другий тайм – над німцями познущалися
У другому таймі збірна Іспанії зробила рахунок непристойним, забивши ще три голи.
Продовжив справу команди своїм дублем Торрес, коли на 55-й хвилині завдав дивовижного удару точно в правий кут воріт. 4:0.
Той же футболіст записав на себе хет-трик на 71-й хвилині – перший у кар’єрі. 5:0.
Шостий гол забив за іспанців Оярсабаль, який з близької відстані забив м’яч у сітку. 6:0.
Матч Швейцарія — Україна у Лізі націй скасовано
Матч Швейцарія – Україна у Лізі націй, який було заплановано на 17 листопада, не відбудеться.
Таке рішення ухвалив УЄФА після того, як швейцарська влада відправила всю українську делегацію на карантин, а український футбольний орган заявив, що не має іншої команди на матч.