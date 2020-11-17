Англійський Ліверпуль 17 листопада урочисто відкрив новий тренувальний центр AXA Training Centre. Його будівництво тривало всього 722 дні.

Цю подію мерсисайдці відсвяткували встановленням на новому об’єкті сталевої капсули часу, що містить пам’ятні предмети в історії клубу, завдяки яким клуб має ім’я та традиції. Її мають відкрити через 50 років, щоб показати гравцям червоних у майбутньому команду, яка досягала успіху зі значком LFC.

Читайте: Лана Дель Рей переспівала YNWA для документального фільму про Ліверпуль

Капсулу розмістили біля входу до об’єкту та помітили спеціальною меморіальною дошкою.

— Після того, як ми тепло попрощалися із Мелвудом минулого тижня, ми раді почати нову еру в історії клубу. Вперше в історії наша перша команда тренуватиметься на одній базі із гравцями нашої академії, – сказав керівний директор Ліверпуля Енді Г’юз.

A new era begins Welcome to the @AXA Training Centre… pic.twitter.com/mmu0To8IOK — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Нова тренувальна база мерсисайдців має площу 9,2 тис. м². На ній тренуватимуться головна команда Ліверпуля та молодіжна U-23.

Центр має три повнорозмірні поля, спеціальні зони для голкіперів та розминки, два тренажерні зали, комплекс гідротерапії, спеціальні спортивні та реабілітаційні комплекси. Він також включає приміщення для прес-конференцій, офісні приміщення та зони для телестудій.

— Сьогодні дійсно особливий день для команди. Споруда чудова, і той, хто матиме можливість її відвідати, буде вражений, – сказав головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Також прес-служба ліверпульського клубу показала, як виглядатиме офіс наставника команди Клоппа. У приміщенні є телевізор, два дивани та крісла червоного кольору, а також невеликий столик. В іншій кімнаті також є стіл та телевізор, а вигляд з вікна виходить на тренувальне поле.

New office for the boss pic.twitter.com/RZGmxdzHPz — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Однією із причин, чому Ліверпуль вирішив покинути тренувальну базу у Мелвуді, де футболісти мерсисайдців тренувалися із 1950-х, та переїхати до Кьоркбі стало те, що там тренуються футболісти академії. Таким чином, юні футболісти тренуватися пліч-о-пліч із основою.

У поточному сезоні чемпіонату Англії Ліверпуль після восьми турів має у своєму активі 17 пунктів та посідає третю сходинку турнірної таблиці. Лідером АПЛ є Лестер (18), другим розташувався Тоттенгем (17). У наступному турі чемпіонату Ліверпуль на Енфілді прийме Лестер. Гра відбудеться 22 листопада.