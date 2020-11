Англійський Ліверпуль 17 листопада урочисто відкрив новий тренувальний центр AXA Training Centre. Його будівництво тривало всього 722 дні.

Цю подію мерсисайдці відсвяткували встановленням на новому об’єкті сталевої капсули часу, що містить пам’ятні предмети в історії клубу, завдяки яким клуб має ім’я та традиції. Її мають відкрити через 50 років, щоб показати гравцям червоних у майбутньому команду, яка досягала успіху зі значком LFC.

Читайте: Лана Дель Рей переспівала YNWA для документального фільму про Ліверпуль

Капсулу розмістили біля входу до об’єкту та помітили спеціальною меморіальною дошкою.

A new era begins

Welcome to the @AXA Training Centre… pic.twitter.com/mmu0To8IOK

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020