Збірна Сербії приймала команду Росії в рамках матчу заключного, шостого, туру Ліги націй УЄФА в дивізіоні В.

Зустріч відбулася на стадіоні Райко Мітича у Белграді та завершилася перемогою господарів з рахунком 5:0.

Гості могли відкрити рахунок вже на першій хвилині матчу, але Антон Заболотний влучив у поперечку. А ось господарі поля нагоду першими розмочити рахунок у матчі не пропустили. На десятій хвилині матчу Неманья Радоньїч закрутив м’яча у дев’ятку воріт російського голкіпера.

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Через 15 хвилин серби подвоїли рахунок у матчі після того, як Лука Йович головою пробив після навісу від Младеновича.

Перед свистком на перерву господарі поля довели рахунок до розгромного. Спершу своє ім’я на табло записав Душан Влахович, а четвертий гол знову головою забив Йович, оформивши дубль.

Склади команд

Сербія: Гудель, Йович, Максимович (Гаринович), Міленкович, Мітрович А., Мітрович С., Младенович, Райкович, Радоньїч (Влахович), Рістич, Спаич.

Росія: Гілерме (Джанаєв), Джикія, Дівєєв (Євгеньєв), Єрохін, Жирков, Заболотний, Караваєв, Кузяєв, Міранчук Ол. (Мостовий), Міранчук Ан. (Обляков), Оздоєв.

Поразка від сербів не дозволила росіянам підвищитися у класі, адже команда Чечесова у третій групі Ліги В фінішувала другою із вісьмома очками. А ось Угорщина, яка стала лідером квартету, наступний сезон турніру проведе в елітному дивізіоні.

Скасування матчу Швейцарія – Україна

Матч Швейцарія – Україна скасували через те, що всю делегацію національної команди України перевели на карантин.

Рішення оголосили представники УЄФА.

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