У Німеччині знайшли заміну Льову після ганебних 6:0 від Іспанії

Німецький наставник мюнхенської Баварії Ханс-Дітер Флік може змінити свого співвітчизника Йоахіма Льова на посту головного тренера збірної Німеччини.

За інформацією видання Bild, Німецький футбольний союз розглядав кандидатуру Фліка ще минулого літа і він є пріоритетним варіантом, щоб очолити Бундесманшафт. Коуч мюнхенців випереджає у цих перегонах головного тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа.

Читайте: Матч Швейцарія — Україна у Лізі націй скасовано

Втім, точно відомо, що під час чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться у 2021 році, керувати німецькою командою буде Йоахім Льов. Зміна очільника збірної можлива лише після Євро.

Попри поразку від Іспанії з рахунком 6:0 директор національних збірних Німеччини Олівер Бірхофф підтвердив, що НФС поки не планує розривати контракт із Льовом.

— Цей результат нічого не змінює, ми повністю довіряємо тренеру, – сказав він у коментарі телеканалу ARD.

60-річний Йоахім Льов очолює збірну Німеччини із 2006 року, а його чинний контракт розрахований до 2022 року. Під керівництвом Льова Бундесманшафт виграла чемпіонат світу у 2014 році та Кубок конфедерацій у 2017 році.

Поразка на Олімпійському стадіоні у Севільї у шість сухих м’ячів для німців стала найбільшою в історії в офіційних матчах. А ось найрозгромніша поразка в історії Бундестім сталася понад сто років тому, а саме у 1909 році у товариській грі проти збірної Англії, що завершилася з рахунком 9:0.