Збірна України повертається до Києва зі Швейцарії

Матч Швейцарія – Україна у шостому турі Ліги націй УЄФА в елітному дивізіоні, який заборонив проводити 17 листопада головний лікар кантону Роджер Харстролл, не відбудеться і 18 листопада.

Українська асоціація футболу повідомила, що національна команда о 10.45 за місцевим часом на двох автобусах вирушила до аеропорту Цюриха. А о 14.00 у синьо-жовтих запланований чартерний рейс до Києва.

Після прибуття до Борисполя всі члени української делегації здадуть ПЛР-тести у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту.

На такій ноті синьо-жовті завершать останній у цьому році міжнародний збір.

В УАФ заявляли, що українська сторона була готова до матчу зі швейцарцями, адже мала 13 здорових футболістів згідно з протоколом УЄФА, а також докладала максимум зусиль для того, щоб гра відбулася 18 листопада. Асоціація надіслала відповідного листа до УЄФА.

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17 листопада тести трьох футболістів збірної Руслана Маліновського, Жуніора Мораеса та Сергія Кривцова показали позитивний результат, а за день до матчу на карантин пішли Едуард Соболь, Дмитро Різник та Євген Макаренко.

Згодом лікар швейцарського кантону Роджер Харстролл ухвалив рішення відправити збірну України на карантин. Швейцарська сторона пропонувала українцям привезти команду з іншими виконавцями, але в УАФ заявили, що це неможливо з технічних причин, адже збірна U-21 17 листопада провела матч кваліфікації до Євро проти Північної Ірландії, а команда U-20 комплектується тільки під турніри.