У Румунії футболіст забив ударом скорпіона

У матчі третього дивізіону Румунії між командами Штінца Мірослава та Пашкань футболіст забив один із найбільш ефектних голів поточного сезону у Європі.
Ударом скорпіона відзначився 22-річний хавбек Штінца Мірослава Роберт Асавоаї, який замкнув навіс з лівого флангу.
Robert Asăvoaei, remember the name
Just wait for it….pic.twitter.com/wCHQLvv8gz
— COPA90 (@Copa90) November 19, 2020
Гол-шедевр від Асавоаї поставив крапку у матчі, а його команда здобула перемогу над суперником з рахунком 4:0.
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Місцеві ЗМІ вже назвали результативний удар 22-річного півзахисника найкращим голом століття.
Перемога над Пашкані дозволила Штінці Мірославі закріпитися у лідерах турнірної таблиці третього дивізіону Румунії після десяти турів. А ось Пашкань перебуває на останній сходинці у чемпіонаті.
Найкращий гол в історії ЛЧ
Журнал France Football назвав гол французького форварда Зінедіна Зідана у ворота леверкузенського Байєра у фіналі Ліги чемпіонів-2001/02 найкращим м’ячем в історії турніру.
Мадридський Реал тоді переміг з рахунком 2:1, а Зідан забив переможний м’яч на 45 хвилині – після навісу Роберто Карлоса француз в дотик пробив зльоту лівою ногою точно у верхній кут воріт.