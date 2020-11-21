Церемонія вручення нагород The Best від ФІФА відбудеться 17 грудня. У зв’язку з обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу, церемонію проведуть в онлайн-режимі.

Голосування за найкращих у рамках 11 категорій проходитиме з 25 листопада до 9 грудня.

Серед інших нагороди вручать найкращому футболістові, найкращій футболістці, найкращим голкіперам та тренерам.

Читайте: Пандемія завдала світовому футболу збитків на $14 млрд — ФІФА

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Премія Золотий м’яч

У 2020 році видання France Football не вручатиме індивідуальну нагороду Золотий м’яч найкращому футболісту планети.

Таке рішення ухвалили вперше з 1956 року, коли була започаткована нагорода. Причиною скасування у France Football називають відсутність справедливих умов для визначення переможця через паузу у футболі, скасування кількох чемпіонатів та перенесення низки великих турнірів.

Джерело: FIFA