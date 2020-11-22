Рекорд Європи: українець Романчук переміг у запливі на 800 м

Українець Михайло Романчук встановив рекорд Європи з плавання на дистанції 800 м вільним стилем.

Плавець переміг у фінальному запливі ISL у Будапешті з результатом 7:25.73.

Попередній рекорд належав олімпійському чемпіону 2012 року – французу Янніку Агнелю (07:29.17).

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Окрім того, завдяки цій перемозі Романчук потрапив до топ-10 найкращих результатів на 800 м вільним стилем за всю історії і нині посідає у рейтингу друге місце, поступившись легендарному Гранту Хакетту (07:23.42 – у 2008-му році).

Два роки тому Михайло Романчук переміг на чемпіонаті світу з плавання у китайському Ханчжоу.

Тоді він встановив новий рекорд на короткій воді – 14.09,14 хвилин.

Джерело: Федерація плавання України