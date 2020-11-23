Колишній футболіст київського Динамо, італійського Мілана та лондонського Челсі, а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко претендує на звання найкращого гравця XXI століття.

Шевченко увійшов до списку претендентів на звання Globe Soccer Awards за версією Європейської асоціації клубів (ECA) та Європейської асоціації футбольних агентів (EFAA).

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Окрім українця на нагороду претендують ще 27 зірок футболу: Андреа Пірло, Кака, Ікер Касільяс, Зінедін Зідан, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Роналдіньо, Мохаммед Салах, Роберт Левандовскі, Златан Ібрагімович, Лука Модрич, Джанлуїджі Буффон, Ар’єн Роббен, Криштіану Роналду, Серхіо Рамос, Девід Бекхем, Андрес Інієста, Стівен Джеррард, Хаві, Неймар, Луїш Фігу, Франческо Тотті, Фабіо Каннаваро, Роналдо, Френк Лемпард та Філіпп Лам.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 27 грудня. Тоді ж визначаться лауреати нагород найкращих гравців 2020 року та найкращого клубу за останні 20 років.

Нині лідером голосування є єгипетський форвард Ліверпуля Салах, який має 32% голосів, другим йде нападник Ювентуса Криштіану Роналду (30%), а на третьому місці капітан Барселони Ліонель Мессі (18%).

Станом на 23 листопада Шевченко набрав 1% голосів. Проголосувати за свого фаворита можна на сайті Globe Soccer Awards.