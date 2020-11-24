Динамо Київ — Барселона – 0:4

Динамо: Бущан, Караваєв (Попов, 59), Миколенко, Забарний, Кендзьора, Гармаш (Андрієвський, 59), Шепелєв (Белуце, 83), Буяльський, де Пена (Супряга, 70), Вербич, Шапаренко (Ледньов, 71).

Барселона: Тер Штеген, Фірпо, Ленгле (Альба, 65), Мінгеса, Дест, Аленя, П’яніч (Пуч, 65), Педрі (Фернандес, 73), Коутіньо (Грізманн, 65), Трінкау (Де Ла Фуенте, 83), Брейтвейт.

Голи: Дест, 52 Брейтвейт, 57, 70 (пен.) Грізманн, 90+2

Київське Динамо приймало каталонську Барселону у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч пройшла на стадіоні НСК Олімпійський у Києві та завершилася з рахунком 4:0 на користь гостей.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів і за рівної гри. А ось у другому першими рахунок розмочили гості після точного удару американського захисника Сержиньо Деста.

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На 57-й хвилині рахунок у матчі подвоїв Мартін Брейтвейт після скидки головою від Мінгеси.

Після двох пропущених м’ячів Мірча Луческу вирішив освіжити гру і кинув у бій Андрієвського та Попова. Останній, як і у матчі на Камп Ноу, вклав на газон суперника і арбітр без роздумів призначив пенальті. Третій м’яч у сітку воріт Георгія Бущана із одинадцятиметрової позначки відправив Брейтвейт, що дозволило данцю оформити дубль.

А фінальну крапку у матчі поставив Антуан Грізманн, який у компенсований час відправив м’яча у нижній кут воріт біло-синіх.

Перемога дозволила каталонцям набрати 12 очок та закріпити своє лідерство у турнірній таблиці квартету G. Також підопічні Роналда Кумана змогли достроково оформити собі вихід до плей-оф турніру. Другу сходинку у групі посідає Ювентус (9), а у Динамо та Ференцвароша по одному пункту після чотирьох турів.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Динамо Київ – Барселона, де зібрали найцікавіші моменти зустрічі.