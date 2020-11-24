Динамо у вівторок, 24 листопада, проведе матч в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21, в якому підопічні Мірчи Луческу на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти каталонської Барселони. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Роналда Кумана. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.65. Успіх українського клубу оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.20.

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На те, що блаугранас першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.48, а на біло-синіх — 2.65.

Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі із рефері Матеєм Югом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Матей Жуніч та Роберт Вукан. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Нейц Казатович.

Для команд це буде десята зустріч в історії. Вперше вони зіграли у квітні 1992 року в рамках плей-оф Ліги чемпіонів. Тоді перемогу з рахунком 2:0 здобув каталонський клуб. Востаннє Барса та Динамо зустрічалися цього місяця у третьому турі ЛЧ на Камп Ноу – тоді мінімальну перемогу з рахунком 2:1 святкували каталонці. У складі біло-синіх відзначився Віктор Циганков.

В іншому матчі квартету G італійський Ювентус на стадіоні Ювентус Стедіум у Турині прийме угорський Ференцварош. Гра розпочнеться о 22.00.