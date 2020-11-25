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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Гімнаст із КНДР втік до Південної Кореї, перестрибнувши через триметровий паркан

Гімнаст із Північної Кореї втік із країни до Південної Кореї. Для цього спортсмен використав жердину для стрибків.

Відомо, що втікачу близько 20 років і він професійно займався спортивною гімнастикою. Чоловік перестрибнув перестрибнув через триметровий паркан та подолав заміновану смугу у демілітаризованій зоні.

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Втеча сталася ще на початку листопада. Після перетину кордону спортсмен деякий час блукав лісом, а потім його знайшли південнокорейські солдати.

За інформацією видання The Korean Herald, щоб довести владі Південної Кореї свою версію із втечею, спортсмен знову скористався подібною жердиною та продемонстрував свої навички кілька разів.

Граница КНДР и Южной Кореи

Фото: Dreamstime

Нині утікач перебуває під слідством, але влада Південної Кореї готова йому повірити, адже юнак перебуває у хорошій фізичній формі і чимало фактів свідчать про його правоту.

Тепер охоронну систему Південної Кореї критикують через те, що на чоловіка не зреагували датчики, а його самого тривалий час шукали військові.

Цікаво, що військовий підрозділ Південної Кореї, який контролює цей відрізок кордону вже не вперше запізніло реагує на проникнення північнокорейського громадянина. У 2012 році солдат КНДР непомітно спустився на південнокорейську територію, що перебувала під юрисдикцією цього ж підрозділу.

Джерело: The Korean Herald

Фото: Dreamstime

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