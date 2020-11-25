В Аргентині оголосили триденну національну жалобу після звістки про смерть Марадони.

Про жалобу в зв’язку зі смертю легенди аргентинського футболу, якого багато хто вважає одним із найкращих гравців в історії футболу, оголосив президент країни Альберто Фернандес.

Смерть Марадони

Дієго Марадона помер у середу від серцевого нападу, повідомив його адвокат.

Як повідомили аргентинські ЗМІ з посиланням на близьких колишнього футболіста, у Марадони серцевий напад трапився в його будинку на околиці Буенос-Айреса.

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60-річний аргентинець нещодавно зіткнувся з проблемами зі здоров’ям і кілька тижнів тому переніс екстрену операцію на головному мозку в зв’язку з виявленням у нього субдуральної гематоми.