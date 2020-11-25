Інтер – Реал Мадрид: дивитися відео і огляд матчу Ліги Чемпіонів 2020/2021

Інтер – Реал Мадрид – 0:2

Голи: Азар (6, пенальтi), Родріго (59)

Інтер: Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастони (Д’Амброзіо, 46), Хакимі (Санчес, 64), Барелла, Гальярдіні (Сенсі, 77), Відаль, Янг, Лукаку (Еріксен, 87), Мартінес (Перишич, 46).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Менді, Модріч, Кроос, Едегор (Каземіро, 58), Лукас, Маріано (Родріго, 59), Азар (Вінісіус Жуніор, 77).

Арбітр: Ентоні Тейлор (Англія)

Читайте: Повернули рахунок 23-річної давнини: огляд іспанських ЗМІ після матчу Динамо — Барселона

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер прийняв іспанський Реал Мадрид. Гра пройшла без глядачів на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані.

Матч розпочався з атак Інтернаціоналє. Але під час контратаки ”вершкових” на 6 хв, Ніколо Барелла збив нападника. Арбітр вказав на 11-метровий, який реалізував Еден Азар.

На 59 хв Лукас виконав простріл у штрафний майданчик, де Родріго прострілив у ворота Інтера. М’яч зрикошетив у Ашрафа Хакімі і залетів у ворота Інтера.

Матч Борусія-Шахтар

Менхенгладбахська Боруссія приймала донецький Шахтар у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбулася у Менхенгладбаху на стадіоні Боруссія-Парк та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

Після четвертого туру Боруссія набрала вісім очок і посідає першу сходинку у квартеті B, у Шахтаря чотири пункти та третє місце.

Реал перебуває на другій сходинці, а Інтер – останній у групі В.