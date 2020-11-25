У Буенос-Айросі помер Дієго Марадана – найвідоміший аргентинський футболіст. Причиною смерті колишнього 60-річного спортсмена стала раптова зупинка серця.

Марадона разом зі збірною Аргентини виграв чемпіонат світу з футболу у 1986 році. На клубному рівні грав у італійській Серії А за Наполі. Також він виступав за аргентинські клуби, іспанську Барселону та Севілью.

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У 1986 році під час чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу аргентинець забив Англії гол лівою рукою. Арбітр зустрічі зарахував гол, бо вважав, що м’яч забито головою. Від того часу Дієго почали називати рука Бога.

— Мрію забити Англії ще, тільки цього разу правою рукою, – заявив Дієго у жовтні в інтерв’ю місцевим журналістам.

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У тому ж матчі Марадона забив найкращий свій гол, обігравши пів команди англійців. Його у 2002 році був визнали кращим голом усіх чемпіонатів світу.

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Топ-10 голів Марадони дивіться тут:

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Смерть Марадони

Дієго Марадона 25 листопада переніс кардіораспіраторний синдром вдома.

Кілька машин швидкої допомоги приїхали, щоб надати йому допомогу, але врятувати легендарного аргентинського футболіста не вдалося.

Смерть Дієго Марадони підтвердив його особистий агент Матіас Морія.