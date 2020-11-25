Боруссія М — Шахтар – 4:0

Боруссія М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закарія, 69), Лазаро (Херманн, 69), Штіндль (Бенеш, 81), Тюрам (Траоре, 84), Емболо (Плеа, 69).

Шахтар: Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 81), Тете, Марлос (Маркос Антоніо, 70), Соломон (Фернанду, 59), Мораес.

Голи: Штіндль, 17 (пен.) Ельведі, 34 Емболо, 45+1 Вендт, 77

Менхенгладбахська Боруссія приймала донецький Шахтар у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА. Зустріч відбулася у Менхенгладбаху на стадіоні Боруссія-Парк та завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 4:0.

На 16-й хвилині матчу головний арбітр зустрічі Джюнейт Чакир призначив у ворота гірників пенальті за фол у власній штрафній Сергія Кривцова. Пенальті успішно реалізував хавбек менхенгладбахців Ларс Штіндль.

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Подвоїв рахунок захисник жеребців Ніко Ельверді після розіграшу кутового. У компенсований арбітром час до першого тайму до розгромного рахунок довів Брель Емболо.

Фінальну крапку у матчі поставив захисник господарів Оскар Вендт на 77-й хвилині. Гірники вперто йшли на ворота в останні десять хвилин, щоб забити бодай гол престижу, але м’яч так і не вразив сітку воріт голкіпера німецької команди Зоммера.

Після четвертого туру Боруссія набрала вісім очок і посідає першу сходинку у квартеті B, у Шахтаря чотири пункти.

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Боруссія М — Шахтар, де зібрали усі найцікавіші моменти зустрічі на Боруссія Парк.