Користувачі соціальної мережі Twitter почали масово оплакувати американську співачку Мадонну, сплутавши її із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною.

25 листопада у своєму будинку в Аргентині відійшов у вічність один із найкращих гравців XX століття Дієго Марадона.

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Втім, чимало фанатів якимось чином сплутали прізвище зірки футболу з іменем 62-річної поп-діви.

— Сумно прокидатися з новиною про те, що цієї ночі померла Мадонна. Material Girl – один з моїх улюблених альбомів усіх часів. Спочивай з миром, – написав один із користувачів.

Більшість користувачів обмежилися просто коротко: Спочивай з миром, Мадонна. А деякі пішли далі і оплакуючи Мадонну, додали до своїх постів фото іншої співачки Леді Гаги.































Користувачі Twitter “поховали” співачку Мадонну, сплутавши її із Марадоною / 8 фотографий

Смерть Дієго Марадони

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати гравця. Причиною смерті футболіста стала раптова зупинка серця.

Востаннє Марадона з’являвся перед публікою 30 жовтня під час матчу першого туру чемпіонату Аргентини, коли його команда Хімнасія і Есгріма зустрічалася із Патронато (3:0).