Світові лідери та зіркові спортсмени оплакують легенду аргентинського футболу Дієго Марадону, який помер у віці 60 років.

Спортсмен, колишній капітан національної збірної країни, який вважається одним із найкращих гравців усіх часів, помер від серцевого нападу в середу, 25 листопада, через два тижні після виходу з лікарні в Буенос-Айресі після операції на головному мозку.

Після звістки про смерть Дієго Марадони президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденну національну жалобу.

Відомі спортсмени та інші знаменитості вшанували пам’ять покійної зірки.

Футболіст Кріштіану Роналду поділився спільною фотографією з Марадоною.

– Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм, – написав він португальською.

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Англійська колишня футбольна зірка Девід Бекхем назвав Марадону “чистим генієм”:

– Він був тим, хто грав із пристрастю, духом і був не чим іншим, як чистим генієм. Я був так радий зустріти Дієго, і ми всі за ним сумуватимемо, – написав Бекхем.

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– Одного разу ми разом вдаримо в м’яч на небесах, – сказав бразильська легенда футболу Пеле журналістам.

Зі свого боку колишня зірка французького футболу Мішель Платіні зазначив, що “зникла частина нашого минулого”.

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Футболіст Ліонель Мессі назвав день смерті Марадони сумним днем для Аргентини і футболу.

– Він залишив нас, але не пішов, тому що Дієго вічний. Зі мною залишаться всі ті чудові моменти, які я пережив з ним. Мої співчуття його родині та друзям, – написав Мессі.

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Прем’єр Іспанії Педро Санчес поспівчував футболу, який втратив одну зі своїх легенд. Як відомо, Марадона виступав за Барселону.

– Нас залишив один із найкращих гравців в історії, аргентинець Дієго Армандо Марадона. Своєю лівою (Марадона часто грав з лівої ноги) ти втілював мрії кількох поколінь. Навіки хлопчисько, – написав Санчес.

На смерть футболіста відгукнувся і голова Кабінету міністрів Італії Джузеппе Конте. Частина футбольної кар’єри Марадони пройшла саме в Італії: він грав за Наполі.

– Весь світ сумує у зв’язку зі смертю Марадони. Його талант неперевершений. Він залишив незгладимий слід в історії футболу. Прощавай, чемпіоне, – написав Конте.

Фото: leomessi