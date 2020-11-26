Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

Станом на 26 листопада збірна України продовжує перебувати у топ-25 рейтингу та піднялася на один пункт. Тепер підопічні Андрія Шевченка посідають 23-тю сходинку.

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Топ-5 рейтингу ФІФА залишається без змін: Бельгія йде першою, слідом розташувалися Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

Суперники збірної України на Євро-2020 посідають наступні позиції: збірна Нідерландів опустилася на два пункти і тепер 15-та, Австрія (25) піднялася на дві поділки, також покращила своє становище Північна Македонія, яка тепер 65-а у рейтингу.



















Попри поразки: Україна піднялася у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

У топ-50 найбільшого прогресу досягла команда Парагваю (35), яка піднялася на п’ять пунктів, а найбільший регрес у збірної Румунії (44), яка впала відразу на десять сходинок.

Під час останнього міжнародного збору у 2020 році збірна України поступилася команді Польщі у товариському матчі з рахунком 2:0, а також Німеччині (3:1) у Лізі націй. Матч проти Швейцарії, який був запланований на 17 листопада, не відбувся через рішення лікаря кантону Люцерн, який відправив українську делегацію на карантин.

Рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія – Україна

УЄФА під час онлайн-засідання, яке відбулося 25 листопада, ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Українська асоціація футболу повідомила, що планує оскаржити рішення комітету УЄФА у спортивному арбітражному суді у Лозанні.