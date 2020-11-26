PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Попри поразки: Україна піднялася у рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг національних команд.

Станом на 26 листопада збірна України продовжує перебувати у топ-25 рейтингу та піднялася на один пункт. Тепер підопічні Андрія Шевченка посідають 23-тю сходинку.

Читайте: Футболіст Вулвергемптона Кілман заявив, що готовий грати за збірну України

Топ-5 рейтингу ФІФА залишається без змін: Бельгія йде першою, слідом розташувалися Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

Суперники збірної України на Євро-2020 посідають наступні позиції: збірна Нідерландів опустилася на два пункти і тепер 15-та, Австрія (25) піднялася на дві поділки, також покращила своє становище Північна Македонія, яка тепер 65-а у рейтингу.

  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
  • Рейтинг ФІФА: збірна України залишилася в топ-25 і поліпшила своє становище
Попри поразки: Україна піднялася у рейтингу ФІФА / 5 фотографий

У топ-50 найбільшого прогресу досягла команда Парагваю (35), яка піднялася на п’ять пунктів, а найбільший регрес у збірної Румунії (44), яка впала відразу на десять сходинок.

Під час останнього міжнародного збору у 2020 році збірна України поступилася команді Польщі у товариському матчі з рахунком 2:0, а також Німеччині (3:1) у Лізі націй. Матч проти Швейцарії, який був запланований на 17 листопада, не відбувся через рішення лікаря кантону Люцерн, який відправив українську делегацію на карантин.

Рішення УЄФА щодо матчу Швейцарія – Україна

УЄФА під час онлайн-засідання, яке відбулося 25 листопада, ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Українська асоціація футболу повідомила, що планує оскаржити рішення комітету УЄФА у спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Джерело: FIFA

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка