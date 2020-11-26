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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

Співробітник похоронного бюро зробив селфі з труною Марадони і втратив роботу

Співробітник похоронного бюро Sepelios Pinier зробив селфі поруч з тілом Дієго Марадони у труні.

Чоловік сфотографувався поруч з труною, піднявши палець догори, а потім знімок потрапив у мережу.

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Співробітник бюро повинен був підготувати тіло футболіста до похорону. Власник похоронного бюро Sepelios Pinier підтвердив, що чоловіка вже звільнили з роботи.

Фото в мережі викликало гнівний відгук з боку користувачів.

Смерть Марадони

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати гравця. Причиною смерті футболіста стала раптова зупинка серця.

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