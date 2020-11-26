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Факти / Спорт
Віталій Плахта |

Син Марадони потрапив до реанімації, де дізнався про смерть батька

Дієго Марадона-молодший, син легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони, перебуває в реанімації.

Про це повідомив журналіст Танкреді Палмер на своїй сторінці в Twitter і додав, що коронавірус у сина Марадони привів до ускладнень.

Також журналіст повідомив, що Дієго Марадона-молодший дізнався про смерть батька від представника жовтої преси, який подзвонив йому, щоб дізнатися реакцію.

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Син Марадони потрапив до реанімації

Марадона помер

Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона, якого багато хто вважає одним із найбільших гравців в історії гри, помер від серцевого нападу у віці 60 років.

Про смерть Марадони стало відомо 25 листопада. В Аргентині оголошено триденну жалобу.

Фото: diegomaradonajunior

Фото: Dreamstime

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