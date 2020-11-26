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Факти / Спорт
Віталій Плахта |

ЗМІ розповіли про останні слова Марадони перед смертю

Останніми словами Дієго Марадони перед смертю були: “Я почуваюся зле”.

Про це повідомили аргентинські ЗМІ з посиланням на близьких екс-футболіста.

Марадона під час сніданку сказав племіннику Джонні Еспозіто, що він почувається зле і збирається знову лягти.

Медсестра, яка доглядала за Марадоною після його повернення з лікарні після операції на головному мозку, зателефонувала у швидку допомогу.

Але було вже пізно, і колишній футболіст уже був мертвий на момент прибуття медиків.

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Причина смерті Марадони

Футбольна суперзірка Аргентини Дієго Марадона помер у віці 60 років після серцевого нападу.

На початку цього місяця Марадона пройшов успішну екстрену операцію на головному мозку через субдуральну гематому.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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