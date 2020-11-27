Доля матчу має вирішуватися на полі: Шевченко про технічну поразку

В України було досить здорових футболістів аби зіграти проти Швейцарії.

Збірній України присудили технічну поразку 0:3 у незіграному матчі у Лізі націй.

– Доля футбольного матчу повинна вирішуватися на полі. Я не збираюся обговорювати рішення, яке ухвалене УЄФА. Правильне воно чи ні. Я вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на полі, – заявив головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

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Він додав, Україна була готова вийти на поле.

– Збірна приїхала тим складом, який ми могли заявити на той момент зі здорових гравців. У нас були негативні тести у більшості і достатньо гравців, щоб провести цей матч, – наголосив Шевченко.

Технічна поразка

УЄФА 25 листопада ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який повинен був бути зіграний 17 листопада 2020 року, програним для збірної України.

У заяві йдеться, що Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся.

Українська асоціація футболу повідомила, що планує оскаржити рішення комітету УЄФА у спортивному арбітражному суді у Лозанні.