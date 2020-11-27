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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

ФІФА затвердила кошики для жеребкування ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу опублікувала на своєму сайті затвердженні склади кошиків для жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу з футболу у Катарі, який відбудеться у 2022 році.

Розподіл кошиків відбувся на підставі рейтингу національних збірних за версією організації.

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55 команд розподілять на десять груп, куди потраплять по одному представнику з кожного кошика. Збірна України жодним чином не зможе зустрітися із командою Росії у відборі. Також ФІФА розведе збірні Косово та Сербії, а також Вірменію із Азербайджаном через напружені стосунки між країнами.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної частини Мундіалю у Катарі. Команди, що посядуть другі сходинки, а також найкращі збірні серед переможців Ліги націй розіграють ще три путівки. Серед цих 12 команд проведуть три міні-турніри на вибування із чотирма учасниками у кожному. Їхні переможці і здобудуть собі путівки на ЧС.

Склади кошиків:

  • Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди.
  • Кошик 2: Швейцарія, Вельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія.
  • Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія.
  • Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словения, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург.
  • Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія, Андорра.
  • Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино.

Європейський відбір на ЧС-2022: ФІФА затвердила склади кошиків для жеребкування

Жеребкування європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу у Катарі відбудеться 7 грудня.

Перший тур європейського відбору до ЧС відбудеться 24 та 25 березня 2021 року, а заключний десятий – 14-16 листопада 2021 року.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.

Джерело: FIFA

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