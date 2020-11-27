Українська тенісистка Янчук народила від легіонера Динамо Родрігеса

Українська тенісистка Ольга Янчук і футболіст київського Динамо Жерсон Родрігес стали батьками.

Про народження сина спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Хлопчик народився вагою 3,6 кг та зростом – 53 см.

— Найкращий день у житті, – підписала знімок Янчук, тегнувши футболіста біло-синіх.

Для Янчук це перша дитина, а ось у футболіста збірної Люксембурга вже є син від попередніх стосунків. Хлопчику невдовзі виповниться два роки.

Про вагітність українки стало відомо нещодавно. Після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Динамо та туринським Ювентусом Ольга поділилася знімком, на якому був помітний округлий живіт.

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Про стосунки пари стало відомо влітку 2020 року. Дівчина розповіла, що їх познайомили спільні друзі майже відразу після того, як Жерсон підписав контракт із київським Динамо.

У рейтингу WTA Янчук посідає 704 місце, що є 17 показником серед українок. У поточному сезоні Родрігес провів 14 матчів, в яких відзначився чотири рази та віддав одну результативну передачу.

Гімнастка Ганна Безсонова стала мамою

У листопаді стало відомо, що дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор із художньої гімнастики Ганна Безсонова народила первістка. У 36-річної спортсменки народився син.

Радісною новиною Ганна поділилася у соцмережі Instagram зі своїми підписниками, опублікувавши знімок, де вона тримає ніжку дитини.