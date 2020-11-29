Легенди світового боксу Майк Тайсон і Рой Джонс у ніч із 28 на 29 листопада провели бій у Лос-Анджелесі. Тривалість раунду скоротили з трьох до двох хвилин.

Обидва боксери отримали потовщені рукавички, адже Тайсон і Джонс уже вікові спортсмени — їм 54 і 51 рік відповідно.

Поєдинок тривав усі вісім раундів, проте судді однозначно не змогли обрати переможця. Один із трьох суддів нарахував нічию, другий — перемогу Джонса, третій — перемогу Тайсона. Загалом бій закінчився нічиєю.

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За бій Майк Тайсон отримав за бій $10 млн, частину з цих коштів він віддасть на благодійність, а Джонс отримав $3 млн.

Майк Тайсон — наймолодший чемпіон світу у важкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у 2005 році. За свою кар’єру Тайсон провів 56 боїв, 50 з яких виграв (44 нокаутом), а шість програв.

Рой Джонс на професійному рингу провів 75 боїв, 66 з яких виграв, а дев’ять програв. Свій останній поєдинок він провів у 2018 році.

Тайсон з’їв “вухо Роя Джонса”

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон напередодні бою з Роєм Джонсом вирішив полякати свого суперника. У YouTube з’явився ролик, де Залізний Майк сидить за одним столом з дітьми на День подяки та пропонує їм святкову індичку.

Втім замість запеченої птиці на тарілці виявляється торт, який нагадує голову майбутнього суперника Тайсона Роя Джонсона. Зі словами, що його найулюбленішою частиною є вухо, американський боксер відрізає собі шматочок та з’їдає.