У матчі десятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном з рахунком 3:2 завдяки Едінсону Кавані, який вийшов на заміну та відзначився дублем у грі.

Після матчу шанувальники Едінсона залишали у соцмережі Instagram захоплені коментарі від його гри, а сам футболіст під повідомленням від одного з користувачів: Я люблю тебе, Матадоре! Не втримався та відповів йому: Дякую, негріто.

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Пізніше уругвайський форвард видалив цей коментар, але було вже запізно. Тепер Кавані загрожує триматчева дискваліфікація від Футбольної асоціації Англії (FA) за прояви расизму.

Нині керівництво червоних дияволів ніяк не коментує цю ситуацію.