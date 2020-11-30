У матчі десятого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув виїзну перемогу над Саутгемптоном з рахунком 3:2 завдяки Едінсону Кавані, який вийшов на заміну та відзначився дублем у грі.
Після матчу шанувальники Едінсона залишали у соцмережі Instagram захоплені коментарі від його гри, а сам футболіст під повідомленням від одного з користувачів: Я люблю тебе, Матадоре! Не втримався та відповів йому: Дякую, негріто.
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Пізніше уругвайський форвард видалив цей коментар, але було вже запізно. Тепер Кавані загрожує триматчева дискваліфікація від Футбольної асоціації Англії (FA) за прояви расизму.
Нині керівництво червоних дияволів ніяк не коментує цю ситуацію.
У 2011 році колишнього аргентинського форварда Ліверпуля Луїса Суареса дискваліфікували на вісім матчів за слово негріто, яке він адресував гравцю Манчестер Юнайтед Патрісу Евра.
За правилами FA, футболіста можуть дискваліфікувати на три матчі, якщо образа була здійснена у письмовій формі, а також на вісім матчів – у вербальній.
Деле Аллі дискваліфікували за жарт про Covid-19
У червні 2020 року англійський хавбек Тоттенгема Деле Аллі отримав один матч дискваліфікації за расистський жарт про коронавірус. Також футболіст мав сплатити £50 тис.(€56,2 тис.) штрафу.
У лютому цього року в аеропорту Гітроу Аллі виклав відео в соцмережі Snapchat, де він з маскою на обличчі висміює епідемію коронавірусу, знімаючи при цьому чоловіка азіатської зовнішності, який кашляє.
Після цього футболіст перевів камеру на пляшечку з антисептичним засобом для рук, написавши під роликом: Цьому вірусу треба бути швидшим, щоб дістатися до мене.