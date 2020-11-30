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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Сіла на газон: футболістка відмовилася вшанувати пам’ять Марадони

Гравець жіночого клубу Віахес Інтерріас Паула Дапенья відмовилася вшанувати пам’ять легенди світового футболу Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Під час хвилини мовчання перед матчем проти Депортіво 24-річна Дапенья сіла газон і розвернулася спиною. Решта гравців обох команд залишилися стояти.

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Таким чином футболістка вирішила висловити свій протест проти людини, яку вважає ґвалтівником та педофілом.

— У футбольному плані Марадона володів дивовижними навичками. Але як людина не міг цим похизуватися. Відомі випадки педофілії і жорстокого поводження із жінками йдуть всупереч моїм ідеалам. Щойно я дізналася, що на його пам’ять буде хвилина мовчання, я відмовилася її дотримуватися у пам’ять про ґвалтівника, педофіла та кривдника жінок, – розповіла Паула.

Також дівчина розповіла, що після свого протесту під час хвилини мовчання почала отримувати погрози.

За словами одноклубників Дапеньї, вона дотримується феміністичних поглядів.

Дієго Марадона помер на 61-му році життя внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

Фото: Jordi Arrufat

Джерело: AS

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