Гравець жіночого клубу Віахес Інтерріас Паула Дапенья відмовилася вшанувати пам’ять легенди світового футболу Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Під час хвилини мовчання перед матчем проти Депортіво 24-річна Дапенья сіла газон і розвернулася спиною. Решта гравців обох команд залишилися стояти.

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Таким чином футболістка вирішила висловити свій протест проти людини, яку вважає ґвалтівником та педофілом.

— У футбольному плані Марадона володів дивовижними навичками. Але як людина не міг цим похизуватися. Відомі випадки педофілії і жорстокого поводження із жінками йдуть всупереч моїм ідеалам. Щойно я дізналася, що на його пам’ять буде хвилина мовчання, я відмовилася її дотримуватися у пам’ять про ґвалтівника, педофіла та кривдника жінок, – розповіла Паула.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain. She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women. Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA — Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020

Також дівчина розповіла, що після свого протесту під час хвилини мовчання почала отримувати погрози.

За словами одноклубників Дапеньї, вона дотримується феміністичних поглядів.

Дієго Марадона помер на 61-му році життя внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

Фото: Jordi Arrufat