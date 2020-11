Гравець жіночого клубу Віахес Інтерріас Паула Дапенья відмовилася вшанувати пам’ять легенди світового футболу Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Під час хвилини мовчання перед матчем проти Депортіво 24-річна Дапенья сіла газон і розвернулася спиною. Решта гравців обох команд залишилися стояти.

Таким чином футболістка вирішила висловити свій протест проти людини, яку вважає ґвалтівником та педофілом.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.

She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.

Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA

— Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020