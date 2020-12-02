2 грудня у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів, групи G, угорський Ференцварош зіграв з іспанською Барселоною.
Матч пройшов на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті і закінчився з рахунком 0:3 на користь гостей.
Попри те, що Ференцварош перебував на рідному полі, його гравцям не вдалося взяти ініціативу у свої руки і успішно зіграти. Водночас футболісти Барселони почувалися у своїй тарілці і вже на 14 хвилині матчу відкрили рахунок. Грізманн прийняв передачу Альби та п’ятою закинув м’яч до воріт.
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Успіх іспанцям вдалося повторити і на 20 хвилині зустрічі. Дембеле виконав пас, адресатом якого у штрафному майданчику став Бретвейт. Він скористався нагодою і пробив у нижній правий кут воріт.
Третій гол забив Дембеле. З одинадцятиметрової позначки він відправив м’яч у лівий нижній кут воріт.
Склади команд
Ференцварош: Сомалія, Блажич, Ботка, Гайстер, Двалі, Дібус, Ісаел, Нгуен, Узуні, Фрімпонг, Шигер.
Барселона: Альба, Бретвейт, Бускетс, Грізманн, Дембеле, Дест, Лангле, Мінгуеса, Нето, П’яніч, Трінкау.
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Європейський футбольний союз (УЄФА) запустив голосування на кращу команду 2020 року.
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