2 грудня у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів, групи G, угорський Ференцварош зіграв з іспанською Барселоною.

Матч пройшов на стадіоні Пушкаш Арена у Будапешті і закінчився з рахунком 0:3 на користь гостей.

Попри те, що Ференцварош перебував на рідному полі, його гравцям не вдалося взяти ініціативу у свої руки і успішно зіграти. Водночас футболісти Барселони почувалися у своїй тарілці і вже на 14 хвилині матчу відкрили рахунок. Грізманн прийняв передачу Альби та п’ятою закинув м’яч до воріт.

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Успіх іспанцям вдалося повторити і на 20 хвилині зустрічі. Дембеле виконав пас, адресатом якого у штрафному майданчику став Бретвейт. Він скористався нагодою і пробив у нижній правий кут воріт.

Третій гол забив Дембеле. З одинадцятиметрової позначки він відправив м’яч у лівий нижній кут воріт.

Склади команд

Ференцварош: Сомалія, Блажич, Ботка, Гайстер, Двалі, Дібус, Ісаел, Нгуен, Узуні, Фрімпонг, Шигер.

Барселона: Альба, Бретвейт, Бускетс, Грізманн, Дембеле, Дест, Лангле, Мінгуеса, Нето, П’яніч, Трінкау.

Команда року-2020

Європейський футбольний союз (УЄФА) запустив голосування на кращу команду 2020 року.

У список увійшли імена 50-ти футболістів.

Детальніше про претендентів на потрапляння до команди року-2020 читайте на Фактах ICTV.