Бекхема зістарили до 70-річного віку в новій кампанії проти малярії

45-річного Девіда Бекхема за допомогою комп’ютерних технологій зістарили до 70-річного віку в новій соціальній рекламі, що закликає до боротьби проти малярії.

На відео колишнього професійного футболіста було важко впізнати, адже йому за допомогою графіки наклали на обличчя пігментні плями та зморшки.

Різке старіння Бекхема у соціальній рекламі демонструє його подорож у майбутнє, де людство змогло перемогти хворобу.

– Боротьбу з малярією я приймаю близько до серця, бо хвороба залишається величезним вбивцею дітей, і ми маємо можливість змінити це протягом нашого життя, – сказав Бекхем про благодійну організацію Malaria No More, яка співпрацює з екс-футболістом вже не вперше.

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Бекхем поділився спогадами про День подяки в США

Бекхем, який довгий час жив у США, не оминув своєю увагою День подяки, який відзначали у цій країні в листопаді.

Колишня зірка футболу поділився теплими спогадами про День подяки і привітав своїх американських друзів.

Фото: malariamustdie.com