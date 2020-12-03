Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 за версією організації.

У Києві 19-річний воротар зберіг свої ворота сухими у матчі проти мадридського Реалу, а гірники святкували перемогу завдяки голам Дентіньо та Манора Соломона з рахунком 2:0.

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Під час матчу Трубін кілька разів рятував ворота донецького клубу після ударів футболістів галактикос.

Компанію Трубіну у символічній одинадцятці склали Олів’є Жиру із Челсі, який оформив покер у матчі з іспанською Севільєю, та вінгер Ювентуса Федеріко К’єза, який відзначився у воротах київського Динамо.

Символічна збірна п’ятого туру ЛЧ за версією УЄФА

Голкіпер: Анатолій Трубін (Шахтар);

Анатолій Трубін (Шахтар); Захисники: Александер Шольц (Мідтьюлланд), Крістіан Ромеро (Аталанта), Рафа Герреро (Боруссія Дортмунд);

Александер Шольц (Мідтьюлланд), Крістіан Ромеро (Аталанта), Рафа Герреро (Боруссія Дортмунд); Півзахисники: Федеріко К’єза (Ювентус), Ірфан Кахведжі (Істанбул Башакшехір), Дімітрі Паєт (Марсель);

Федеріко К’єза (Ювентус), Ірфан Кахведжі (Істанбул Башакшехір), Дімітрі Паєт (Марсель); Нападники: Шарль Де Кетеларе, Ноа Ланг (обидва – Брюгге), Олів’є Жиру (Челсі).

Також Трубін увійшов до символічної збірної туру за версією статистичного порталу SofaSotf, куди також потрапив український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Перемога Шахтаря над Реалом стала другою у цьому розіграші Ліги чемпіонів. У першому турі групового етапу гірники перемогли королівський клуб у Мадриді з рахунком 3:2.

У турнірній таблиці квартету В у Шахтаря сім очок, як і у Реала. Гірники йдуть на другій позиції завдяки перевазі в особистих зустрічах. У шостому турі Шахтар на виїзді зіграє проти міланського Інтера.

Фото: FC Shakhtar