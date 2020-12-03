УЄФА назвав місто, яке прийме перший в історії фінал Ліги конференцій

Виконавчий комітет УЄФА під час засідання ухвалив рішення щодо місць проведення найближчих фіналів кількох турнірів, серед яких фінал Ліги конференцій УЄФА-2022, фінальна стадія Ліги націй УЄФА сезону-2020/21 та фінальна стадія молодіжного Євро-2023.

Фінальну стадію Ліги націй УЄФА-2021 прийме Італія. Півфінали відбудуться 6 та 7 жовтня наступного року, матч за третє місце та фінал відбудуться 10 жовтня у Турині на Ювентус Стедіум та у Мілані на легендарному Сан-Сіро.

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Господарями фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи у 2023 році стануть Румунія та Грузія. Матчі турніру за участі 16 збірних приймуть чотири румунських стадіони – два у Клуж-Напоці та два у Бухаресті, а також чотири грузинські арени: у Поті, Батумі та два у Тбілісі. Матч-відкриття відбудеться у Румунії, а фінал – у Грузії.

Перший в історії фінал новоствореного єврокубкового турніру Ліги конференцій УЄФА-2022 відбудеться у столиці Албанії Тирані на новому стадіоні Ейр Албанія або Націонал Арена.

Що таке турнір Ліга конференцій?

Ліга конференцій УЄФА стане третім єврокубковим турніром під егідою УЄФА. У розіграші візьмуть участь 184 команди із 55 національних асоціацій. До складу учасників турніру увійдуть 46 клубів, які потраплять туди із Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Перед груповим етапом будуть три відбіркові раунди та раунд плей-оф, але прямих путівок до турніру не буде. До стадії групового етапу потрапить 32 команди: 17 клубів через основний шлях ЛЧ, 10 клубів після вильоту із раунду плей-оф Ліги Європи та ще 5 клубів через шлях чемпіонів Ліги конференцій.