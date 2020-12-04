Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилися до Шотландії

Після матчів п’ятого туру групового етапу єврокубків Україна продовжує залишатися на дванадцятій сходинці у таблиці коефіцієнтів УЄФА слідом за Шотландією.

П’ятий тур Ліги чемпіонів приніс Україні перемогу та поразку – Шахтар вдруге виявився сильнішим за мадридський Реал (2:0), а київське Динамо розгромно програло у Турині Ювентусу (0:3). У Лізі Європи єдина українська команда луганська Зоря мінімально обіграла четверту команда англійської Прем’єр-ліги Лестер у Запоріжжі.

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Дві перемоги принесли країні чотири пункти або 0,8 бали за конвертацією таблиці коефіцієнтів. Та навіть такий успіх не дозволив покращити своє становище у рейтингу.

Після звитяги гірників над командою Зінедіна Зідана Україна посунула шотландців, потім Зоря після перемозі над лисами зміцнила становище. Втім, Шотландії вистачило однієї перемоги Рейнджерса над Стандартом, щоб обійти нашу асоціацію через меншу кількість команд, що стартували у єврокубках.

Тепер відстань між Шотландією та Україною становить 0,025 балів. А ось відставання від десятої сходинки, на якій щільно закріпилася Австрія, лише зросло. Нині воно становить 3,725 пунктів.

Перевага Шотландії і в тому, що Рейнджерс, який тренує Стівен Джеррард, вже забезпечив собі плей-оф, а путівки у весняну частину турніру для Шахтаря та Динамо досі під питанням. Вже точно відомо, що до плей-оф не потрапила луганська Зоря.

Туреччина, яка йде на 13-й сходинці збільшила відставання від нас до одного балу. Обидва турецькі клуби Сівасспор та Істанбул програли свої матчі.

Якщо Україна завершить сезон на 12-му місці, то автоматично позбавить прямої путівки до групового етапу Ліги чемпіонів переможця цьогорічного розіграшу УПЛ.

Фото: FC Shakhtar