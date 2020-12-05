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Факти / Спорт
Вікторія Гірко |

Реал Мадрид обіграв Севілью у Чемпіонаті Іспанії

Реал Мадрид та Севілья зустрічалися в рамках матчу 12-го туру Чемпіонату Іспанії Ла Ліга. Зустріч пройшла у Севільї на стадіоні Естадіо Рамон Санчес Пісхуан і завершилася перемогою Реалу з рахунком 1:0.

Перший тайм завершився спокійно без забитих м’ячів.  А от на 55-й хвилині другого тайму у власні ворота м’яч забив воротар Севільї Яссін Буну. М’яч зрикошетив від нього в сітку.

Непоганий шанс зрівняти рахунок був у Севільї. На 86 хвилині Лукас Окампос пробив по воротах, але голкіпер видав блискучий сейв.


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За результатами гри, Реал піднявся на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Севілья ж наразі залишається на п’ятій позиції.

У 13-му турі Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид 12 грудня зіграє з Атлетіко, а Севілья у той же день зіграє з Хетафе.

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