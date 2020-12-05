Донецький Шахтар та закарпатський Минай зустрічалися в рамках матчу 12-го туру Чемпіонату України з футболу. Зустріч пройшла у Києві на стадіоні Олімпійський і завершилася перемогою Шахтаря з рахунком 5:1.

Рахунок у матчі на 20 хвилині автоголом відкрив Олег Допілка (Минай). Через хвилину рахунок результативним ударом подвоїв вже Фернандо (Шахтар).

На 29-й хвилині Манор Соломон забив у ворота Минаю третій м’яч. Але вже на 35 хвилині перший і єдиний у цьому матчі гол за Минай забив Анатолій Нурієв.

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У другому таймі на 49 хвилині Микола Матвієнко (Шахтар) відправив четвертий мяч у ворота суперників.

На 72-й хвилині після рикошету від Максима Лопирьонка Минай заробив другий автогол у матчі.

1 грудня Шахтар вдруге обіграв Реал у Лізі чемпіонів. Гірники приймали галактикос у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21.

Зустріч відбулася у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Фото: ФК Шахтар Донецьк