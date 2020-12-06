Шістнадцятий етап Формули-1 Гран-прі Сахіра запланований на 6 грудня на Міжнародному автодромі Бахрейна у Сахірі.

Цей етап вперше потрапив до календаря Формули-1. Його додали у поточний сезон після скасування низки Гран-прі через пандемію.

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Через позитивний тест на коронавірус його пропустить семиразовий чемпіон королівських гонок Льюїс Гемілтон. Його місце займе пілот Williams Джордж Рассел. Самого Рассела у команді замінить пілот Ф-2 Джек Ейткен. Також тест-пілот команди Haas П’єтро Фіттіпальді змінить Ромена Грожана, який на Гран-прі Бахрейна потрапив у серйозну аварію.

У п’ятницю у пілотів заплановано дві практики, а на суботу ще один заїзд та кваліфікація. Сама гонка відбудеться у неділю.

Подивитися пряму трансляцію перегонів на автодромі у Бахрейні можна буде на каналі Setanta Sports+, яка розпочнеться 6 грудня о 19.05 за київським часом. У записі етап можна буде подивитися на каналі Setanta Sport о 23.45. Також гонку транслюватиме російський телеканал Матч ТВ.

Під час першої практики найкращу швидкість продемонстрував Джордж Рассел на боліді Mercedes. Також до трійки увійшли два пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Александр Албон. За підсумками другого вільного заїзду найкращим виявився знову Рассел. До трійки також увійшли Ферстаппен та Серхіо Перес (Racing Point). Лідером третьої практики став Ферстаппен, слідом розташувалися Валттері Боттас (Mercedes) та П’єр Гаслі (AlphaTauri).

Гемілтон – семиразовий чемпіон Формули-1

Під час чотирнадцятого етапу Формули-1 Гран-прі Туреччини Гемілтон завоював сьомий титул чемпіона світу з королівських автоперегонів.

Таким чином за кількістю титулів британець наздогнав німецького гонщика Міхаеля Шумахера.