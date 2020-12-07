Хто такий Василь Василенко, якого РФ засудила до 12 років колонії за шпигунство

Колишнього українського футболіста Василя Василенка засудили у Росії до 12 років позбавлення волі. Він відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

Справа 53-річного Василенка перебувала під грифом “таємно”, а засідання Мосміськсуду відбувалося у закритому режимі. Відомо, що справу українця вело московське відділення ФСБ, а матеріали розслідування були та є засекреченими.

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Василя Василенка заарештували у жовтні 2019 року за звинуваченням у незаконному перетині російського кордону та контрабанді (ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ — Незаконне переміщення через кордон сильнодійних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів). Однак весною наступного року його справу перекваліфікували на шпигунство.

За статтею 276 КК РФ – Шпигунство йому загрожувало покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 20 років.

Водночас російське видання РИА Новости, посилаючись на власні джерела, зазначає, що Василенко намагався придбати військове обладнання за дорученням української компанії, що пов’язана із Міністерством оборони України. Йдеться про великогабаритне обладнання, що було розроблене в СРСР у 60-х роках і не має вогневої потужності.

Про справу Василенка стало відомо після того, як він оскаржив постанову про продовження арешту та сам факт арешту.

19 червня 2020 року Міщанський суд Москви продовжив термін арешту українця до 24 вересня. Весь цей час він перебував в одному із СІЗО російської столиці.

7 грудня Мосміськсуд виніс рішення про 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Відомо також, що прокурор просив для Василенка 16 років за ґратами.

Що відомо про Василя Василенка?

Він є громадянином України та народився у 1967 році. У період із 1992 до 2001 рік грав на позиції захисника та захищав кольори трьох українських клубів: Таврія (Новотроїцьке), Дружба (Бердянськ) та Торпедо (Мелітополь).

Тоді ці команди перебували у другій та третій футбольних лігах України. У 1992-1995 роках Василенко брав участь у розіграші Кубка України з футболу.

Із липня 2000 року до червня 2001 року Василенко входив до тренерського штабу мелітопольського клубу Олком (колишній Торпедо, – ред.), за який раніше грав.

Цікаво, що за кілька днів до арешту у 2019 році Василенко грав за аматорський клуб Медіана із Мелітополя проти іншої команди аматорів Прометей.

Василенко далеко не перший громадянин України, кого Російська Федерація звинувачує у шпигунстві на користь України. Найвідомішою є справа кореспондента агентства Укрінформ у Франції Романа Сущенка.

Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві. Сущенка звинуватили у шпигунстві та засудили до 12 років колонії суворого режиму. Журналіста звільнили 7 вересня 2019 року під час обміну полоненими.

Фото: Мосміськсуд