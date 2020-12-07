Картку із зображенням Вейна Грецкі продадуть на аукціоні за рекордну суму

Колекційну картку 1979 року із зображенням одного з найкращих хокеїстів в історії НХЛ Вейна Грецкі продадуть на аукціоні за рекордну суму.

Картка-новачка O-Pee-Chee сезону-1979/80 виставлена на відомому інтернет-аукціоні Heritage Auctions. На ній зображений Грецкі у 18-річному віці.

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Організатори сподіваються, що вона стане першою хокейною карткою, яку вдасться продати за суму понад $1 млн. Торги на аукціоні завершаться 13 грудня.

— Є лише кілька карток, котрі подолали бар’єр в $1 млн. Це буде перша така хокейна картка, – сказав директор зі спорту Heritage Auctions Кріс Айві.

Видання Toronto Star зазначає, що картку-новачка O-Pee-Chee з Грецкі знайти не складно, однак хорошої якості – велика рідкість. У середньому її можна продати $30 тис. Однак, картка, що виставлена на аукціоні отримала найвищу оцінку – десятку від компанії PSA, яка займається оцінкою карток.

— З усіх карток-новачка O-Pee-Chee з Грецкі лише дві отримали найвищу оцінку, і ця одна з них. Якщо порівнювати, то 330 таких карток із Майклом Джорданом отримали найвищу оцінку від PSA, – відзначив Айві.

Перша така картка із Грецкі із найвищою оцінкою у серпні 2016 року пішла з молотка на аукціоні за $465 тис. Нині це є рекордом серед хокейних карток.

Вейн Грецкі у Національній хокейній лізі виступав за Едмонтон, Лос-Анджелес, Сент-Луїс та Нью-Йорк Рейнджерс. У його активі чотири перемоги у Кубку Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988). Також Грецкі є найкращим бомбардиром в історії НХЛ – у 1 487 іграх він набрав 2 857 очок (894 шайби та 1 963 передачі).

У документальній стрічці ЮКІ режисера Володимира Мули Вейн Грецкі підтвердив своє українське коріння. Більше про фільм ви можете дізнатися у рецензії від Фактів ICTV.

Джерело: Toronto Star