Збірна Україна отримала суперників у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу з футболу у Катарі.

7 грудня у штаб-квартирі ФІФА у швейцарському Цюриху відбулося жеребкування відбору, за підсумками якого Україна потрапила до групи D.

Суперниками синьо-жовтих у відборі стали: Франція, Фінляндія, Боснія та Герцеговина та Казахстан.

Підопічні Андрія Шевченка під час посіву потрапили до другого кошику і не могли зустрітися зі Швейцарією, Вельсом, Швецією, Австрією, Сербією, Туреччиною, Словаччиною та Румунією. Також синьо-жовті не могли потрапити до однієї групи із командою Росії (третій кошик).

На чемпіонат світу 2022 року у Катарі потраплять 13 команд із Європи. Десять збірних, що посядуть перші місця у своїх групах, отримають прямі путівки на Мундіаль.

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Команди, що займуть другі сходинки у групах, потраплять до раунду плей-оф кваліфікації, де до них приєднаються дві найкращі команди Ліги націй. Таким чином 12 команд у двох раундах плей-оф розіграють ще три перепустки на ЧС-2022.

Перший тур європейського відбору до ЧС відбудеться 24 та 25 березня 2021 року, а заключний десятий – 14-16 листопада 2021 року.

Чемпіонат світу у Катарі триватиме із 21 листопада до 18 грудня 2022 року. Турнір вперше в історії відбудеться взимку, а не влітку. Катар також стане першою в історії арабською країною, яка прийме Мундіаль. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди.