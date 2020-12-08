Каталонська Барселона опублікувала у соцмережах промо до матчу заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 проти туринського Ювентусу.

На картинці зображені лідери обох команд – Ліонель Мессі та Криштіану Роналду. Вони сидять один навпроти одного та розглядають фотографії з їхніх особистих зустрічей.

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Втім, Барселона не проґавила нагоди виокремити серед двох найвеличніших гравців сучасності саме аргентинця. На дзеркалі біля Лео написано: GOAT (Greatest of all time, – Найвеличніший за всі часи, – Ред.).

— Історія, – підписав знімок Twitter-акаунт блаугранас.

H I S T R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

А ось нідерландський наставник каталонського клубу Рональд Куман був більш демократичний на передматчевій прес-конференції. Він відмовився обирати найкращого між Мессі та Роналду.

— Це фантастика, що вони підтримують такий рівень протягом 15 років. В обох неймовірна статистика забитих м’ячів, хет-триків, виграних трофеїв. Я вважаю, що неправильно обирати між ними найкращого, бо вони приголомшливі гравці і я захоплююся обома, – сказав Куман

Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло погодився із нідерландцем і теж відмовився порівнювати футболістів.

— Це феномени, котрі змушують радіти мільйони фанатів щоразу, коли виходять на футбольне поле. Куман правий, адже їх порівнювати несправедливо, – додав Пірло.

8 грудня Барселона прийме Ювентус у Лізі чемпіонів. Цей матч має стати першою дуеллю Ліонеля та Криштіану із 2018 року. Першу зустріч команд у цьому розіграші, яка завершилася перемогою Барселони з рахунком 2:0, португалець пропустив через позитивний тест на коронавірус.