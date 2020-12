Матч ПСЖ-Істанбул перерваний: футболісти звинуватили суддю в расизмі

На матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ-Істанбул ББ стався расистський скандал. Через це гравці обох команд залишили поле.

За попередніми даними, румунський суддя Себастьян Чолтеску назвав асистента тренера П’єра Вебо цей чорний хлопець.

Після чого виник конфлікт між арбітром та П’єром Вебо.

В результаті чого обидві команди залишили поле.

Футболістів намагався умовити повернутися на поле, але переговори ні до чого не привели.

На момент зупинки матчу рахунок команди ще не відкрили.

Demba Ba confronting the 4th official. Well done Demba, no room for racism anywhere! pic.twitter.com/PP1fvYzwEp

— Purely Football (@PurelyFootball) December 8, 2020