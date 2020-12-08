Колишню спортсменку Вівіан Обенауф, яка професійно займалася боксом, заарештували за підозрою у побитті до смерті свого чоловіка.

34-річна уродженка Бразилії, яка тричі билася за титул чемпіона світу, вийшла заміж за свого 61-річного обранця у січні 2020 року. Нині поліція Швейцарії, де проживала пара, звинувачує її у побитті до смерті свого чоловіка.

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У поліції зазначають, що Обенауф завдала ударів чоловіку тупим предметом у їхній квартирі.

Після смерті чоловіка її заарештували і наразі вона знаходиться під слідством. У заяві поліції йдеться, що жертва (за швейцарським законодавством ім’я чоловіка не розголошується, – Ред.) померла внаслідок завданих ударів тупим предметом.

Після затримання Обенауф поліція провела обшуки у квартирі пари, а також спортивному залі, який належить спортсменці.

Вівіан Обенауф народилася у Ріо-де-Жанейро. В юності вона грала у футбол та займалася гімнастикою. У 18 років її підкорив бокс і вона сконцентрувалася на цьому виді спорту.

У її активі 14 переможних боїв у найлегшій вазі та шість поразок. Обенауф оголосила про завершення кар’єри у минулому році. Після відходу з рингу вона почала працювати в готельній індустрії, а згодом відкрила власний тренажерний зал.

Швейцарське видання Blick зазначає, що Вівіан вже арештовувала поліція у 2016 році за побиття чоловіка у нічному клубі Лондона. Відомо, що невідомий мацав її за сідниці під час святкування 30-річчя спортсменки і вона вирішила йому відплатити. Внаслідок інциденту вона кілька годин провела у відділку поліції.