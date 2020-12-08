У Мексиці розстріляли учасників аматорського матчу, є загиблі

У районі Уріангато у мексиканському штаті Гуанахуато на учасників матчу за участю аматорських команд напала озброєна банда. Жертвами злочинців стали чотири людини, ще щонайменше троє осіб отримали поранення.

Інцидент стався після завершення зустрічі. Невідомі проникли на футбольне поле та відкрили вогонь по гравцям. Деякі з футболістів впали на футбольне поле, інші побігли в укриття.

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Поліція, що прибула на виклик, виявила трьох футболістів мертвими та чотирьох пораненими, але згодом один із них помер не приходячи до тями у кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці нині розслідують усі обставини трагедії. Нині невідомо, яка саме із банд, що орудують в регіоні, може нести відповідальність за напад.

У листопаді жертвами організованої злочинності у Мексиці стали майже 2,3 тис. осіб.

Штат Гуанахуато має погану славу. Лише у листопаді там зареєстрували 333 умисних вбивства. Рік тому губернатор штату Дієго Родрігес Вальєхо закликав Національну гвардію Мексики взяти участь у вирішенні кризи безпеки у регіоні.

За показником високої кількості умисних вбивств штат Гуанаухато посідає перше місце у Мексиці. Для порівняння, у південному регіоні Кампече влада зафіксувала у листопаді два подібні злочини.

16 вбивств під час товариського матчу у Мексиці

Товариський матч в’язнів у мексиканському місті Сіенегілья, що у штаті Сакатекас, завершився масовим вбивством.

В’язні вийшли на поле із вогнепальною зброєю та влаштували криваве побоїще. Серед убитих лише ув’язнені, але поранення отримали кілька дітей, що прийшли на матч.

Джерело: El Universal