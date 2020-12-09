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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Ліга чемпіонів-2020/21: календар та результати матчів

Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2020/21 через пандемію коронавірусу стартувала на місяць пізніше, а саме 20 жовтня.

За регламентом Ліги чемпіонів команди, які посядуть перше та друге місця у своїх групах, вийдуть до 1/8 фіналу турніру і продовжать боротьбу за головний клубний трофей Європи, а команди, що опиняться на третій сходинці, потраплять до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Читайте: Ліга Європи-2020/21: календар та результати матчів

У поточному сезоні Україна у турнірі представлена двома клубами – донецьким Шахтарем та київським Динамо, яке пробилося до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію.

Фінальний матч відбудеться 29 травня 2021 року у Стамбулі на стадіоні Ататюрк, який вміщує 76 тис. глядачів.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2020/21.

Груповий етап

Група А

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Баварія 5 4 1 0 16 5 13
2. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Атлетіко 5 1 3 1 5 8 6
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Зальцбург 5 1 1 3 10 10 4
4. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Локомотив 5 0 3 2 5 5 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Зальцбург 2:2 Локомотив 22:00 Атлетіко 0:0 Локомотив
22:00 Баварія 4:0 Атлетіко 22:00 Баварія 3:1 Зальцбург
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Локомотив 1:2 Баварія 19:55 Локомотив 1:3 Зальцбург
22:00 Атлетіко 3:2 Зальцбург 22:00 Атлетіко 1:1 Баварія
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Локомотив 1:1 Атлетіко 22:00 Баварія _:_ Локомотив
22:00 Зальцбург 2:6 Баварія 22:00 Зальцбург _:_ Атлетіко

Група В

Команда І П Н П З П О
1.  Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія Менхенгладбах 5 2 2 1 16 7 8
2.  Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівШахтар 5 2 1 2 5 12 7
3.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Реал Мадрид 5 2 1 2 9 9 7
4.  Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Інтер 5 1 2 2 7 9 5
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
19:55 Реал 2:3 Шахтар 19:55 Боруссія М 4:0 Шахтар
22:00 Інтер 2:2 Боруссія М 22:00 Інтер 0:2 Реал
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
19:55 Шахтар 0:0 Інтер 19:55 Шахтар 2:0 Реал
22:00 Боруссія М 2:2 Реал 22:00 Боруссія М 2:3 Інтер
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
19:55 Шахтар 0:6 Боруссія М 22:00 Інтер _:_ Шахтар
22:00 Реал 3:2 Інтер 22:00 Реал _:_ Боруссія М

Група С

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Манчестер Сіті 5 4 1 0 10 1 13
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Порту 5 3 1 1 8 3 10
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Олімпіакос Пірей 5 1 0 4 2 8 3
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Марсель 5 1 0 4 2 10 3
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Олімпіакос 1:0 Марсель 19:55 Олімпіакос 0:1 Манчестер Сіті
22:00 Манчестер Сіті 3:1 Порту 22:00 Марсель 0:2 Порту
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Марсель 0:3 Манчестер Сіті 22:00 Марсель 2:1 Олімпіакос
22:00 Порту 2:0 Олімпіакос 22:00 Порту 0:0 Манчестер Сіті
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Манчестер Сіті 3:0 Олімпіакос 22:00 Манчестер Сіті _:_ Марсель
22:00 Порту 3:0 Марсель 22:00 Олімпіакос _:_ Порту

Група D

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ліверпуль 5 4 0 1 9 2 12
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Аталанта 5 2 2 1 9 8 8
3. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Аякс 5 2 1 2 7 6 7
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Мідтьюлланн 5 0 1 4 3 12 1
1 тур. 21.10 4 тур. 25.11
22:00 Аякс 0:1 Ліверпуль 22:00 Аякс 3:1 Мідтьюлланн
22:00 Мідтьюлланн 0:4 Аталанта 22:00 Ліверпуль 0:2 Аталанта
2 тур. 27.10 5 тур. 1.12
22:00 Аталанта 2:2 Аякс 22:00 Ліверпуль 1:0 Аякс
22:00 Ліверпуль 2:0 Мідтьюлланн 22:00 Аталанта 1:1 Мідтьюлланн
3 тур. 3.11 6 тур. 9.12
22:00 Аталанта 0:5 Ліверпуль 19:55 Аякс _:_ Аталанта
22:00 Мідтьюлланн 1:2 Аякс 19:55 Мідтьюлланн _:_ Ліверпуль

Група Е

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2019/20: розклад і результати матчів Челсі 5 4 1 0 13 1 13
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Севілья 5 3 1 1 6 7 10
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Краснодар 5 1 1 3 5 10 4
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ренн 5 0 1 4 2 8 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 Ренн 1:1 Краснодар 19:55 Краснодар 1:2 Севілья
22:00 Челсі 0:0 Севілья 19:55 Ренн 1:2 Челсі
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Краснодар 0:4 Челсі 22:00 Краснодар 1:0 Ренн
22:00 Севілья 1:0 Ренн 22:00 Севілья 0:4 Челсі
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Севілья 3:2 Краснодар 22:00 Ренн _:_ Севілья
22:00 Челсі 3:0 Ренн 22:00 Челсі _:_ Краснодар

Група F

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Боруссія Дортмунд 5 3 1 1 10 4 10
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЛаціо 5 2 3 0 9 5 9
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Брюгге 5 2 1 2 6 8 7
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Зеніт 5 0 1 4 3 11 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Зеніт 1:2 Брюгге 22:00 Боруссія Д 3:0 Брюгге
22:00 Лаціо 3:1 Боруссія Д 22:00 Лаціо 3:1 Зеніт
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Боруссія Д 2:0 Зеніт 22:00 Боруссія Д 1:1 Лаціо
22:00 Брюгге 1:1 Лаціо 22:00 Брюгге 3:0 Зеніт
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Зеніт 1:1 Лаціо 19:55 Зеніт _:_ Боруссія Д
22:00 Брюгге 0:3 Боруссія Д 19:55 Лаціо _:_ Брюгге

Група G

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Барселона 5 5 0 0 16 2 15
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівЮвентус 5 4 0 1 11 4 12
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Динамо Київ 5 0 1 4 3 13 1
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Ференцварош 5 0 1 4 5 16 1
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
19:55 Динамо 0:2 Ювентус 22:00 Динамо 0:4 Барселона
22:00 Барселона 5:1 Ференцварош 22:00 Ювентус 2:1 Ференцварош
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
22:00 Ференцварош 2:2 Динамо 22:00 Ференцварош 0:3 Барселона
22:00 Ювентус 0:2 Барселона 22:00 Ювентус 3:0 Динамо
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
22:00 Барселона 2:1 Динамо 22:00 Барселона _:_ Ювентус
22:00 Ференцварош 1:4 Ювентус 22:00 Динамо _:_ Ференцварош

Група H

Команда І П Н П З П О
1. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Манчестер Юнайтед 5 3 0 2 13 7 9
2. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів ПСЖ 5 3 0 2 8 5 9
3. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчівРБ Лейпциг 5 3 0 2 8 10 9
4. Ліга чемпіонів 2020/21: розклад і результати матчів Башакшехір 5 1 0 4 6 13 3
1 тур. 20.10 4 тур. 24.11
22:00 РБ Лейпциг 2:0 Башакшехір 22:00 МЮ 4:1 Башакшехір
22:00 ПСЖ 1:2 МЮ 22:00 ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг
2 тур. 28.10 5 тур. 2.12
19:55 Башакшехір 0:2 ПСЖ 19:55 Башакшехір 3:4 РБ Лейпциг
22:00 МЮ 5:0 РБ Лейпциг 22:00 МЮ 1:3 ПСЖ
3 тур. 4.11 6 тур. 8.12
19:55 Башакшехір 2:1 МЮ 22:00 ПСЖ _:_ Башакшехір
22:00 РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ 22:00 РБ Лейпциг _:_ МЮ

Фото: Dreamstime

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