Бурда розповів про специфіку тренувань під керівництвом Реброва

25-річний захисник київського Динамо Микита Бурда розповів, що під керівництвом українського фахівця Сергія Реброва футболісти багато часу проводили у тренажерному залі.

— Саме у тренажерному залі, мені здається, ми найбільше працювали за тренерства Сергія Реброва. З усіма тренерами ми цьому моменту приділяли час. Але саме за Реброва ми найбільше там працювали, – розповів Бурда.

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Також футболіст зізнався, що попри травму щодня займається у залі, щоб тримати себе у формі.

— Скільки часу проводжу у залі? Коли як. Зараз коли травма, то щодня. А в загальному ритмі – це розминка перед тренуванням. Якщо тижневий цикл, то можна сміливо два-три рази потренуватися, але за умови що на тиждень лише одна гра. Якщо потрібно двічі грати, то необхідний час на відновлення.

У вересні Бурді зробили операцію на ахілловому сухожиллі. Хірургічне втручання пройшло успішно. За прогнозами лікарів, відновлення футболіста має зайняти приблизно півроку.

Динамо вийшло до Ліги Європи

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо мінімально обіграло угорський Ференцварош, який тренує Сергій Ребров.

Перемога гарантувала біло-синім путівку до 1/16 Ліги Європи цього сезону.